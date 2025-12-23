Μέρα Χριστουγέννων χωρίς ΝΒΑ δεν γίνεται!

Η 78η έκδοση των NBA Christmas Games ανοίγει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς του Ντόνοβαν Μίτσελ απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς του Τζέιλεν Μπράνσον.

Τα Χριστούγεννα επιστρέφουν με NBA σε ζωντανή μετάδοση για το ευρωπαϊκό κοινό, καθώς η λίγκα παρουσιάζει φέτος πέντε αγώνες ανήμερα των Γιορτών, σε ώρες φιλικές για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η 78η έκδοση των NBA Christmas Games ανοίγει με τους με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς του Ντόνοβαν Μίτσελ απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς του Τζέιλεν Μπράνσον. Οι Νικς, πρωταθλητές του Emirates NBA Cup, κατέχουν το ρεκόρ των περισσότερων εμφανίσεων σε αγώνες Χριστουγέννων με 57 συμμετοχές και μοιράζονται το ρεκόρ των περισσότερων νικών με τους Λέικερς, έχοντας από 25.

Στη συνέχεια, τα βλέμματα στρέφονται σε δύο από τα πιο εντυπωσιακά νεαρά αστέρια της λίγκας, καθώς ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς αντιμετωπίζει τον Σάι Τζίλτζιους-Αλεξάντερ και τους πρωταθλητές ΝΒΑ, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ακολουθεί μια αναμέτρηση υψηλού ενδιαφέροντος, με τον Κούπερ Φλαγκ και τους Ντάλας Μάβερικς απέναντι στον Στεφ Κάρι και τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λος Άντζελες, όπου οι Λέικερς υποδέχονται τους Χιούστον Ρόκετς.

Τέλος, οι φετινοί αγώνες Χριστουγέννων θα κλείσουν με μια ακόμη “τιτανομαχία” όπου ο Νίκολα Γιόκιτς και οι Ντένβερ Νάγγετς θα αντιμετωπίσουν τον Αντονι Εντουαρντς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.