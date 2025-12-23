ΑΕΚ ενόψει Άρη Betsson: «Γεμίζουμε το γήπεδο» - Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια

Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του σαββατιάτικου εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, με την «Ένωση» να στέλνει το δικό της μήνυμα στον κόσμο.

Μετά την απόφαση αναστολής της ποινής κεκλεισμένων των θυρών, η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε για τη διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά: «Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τον Άρη Betsson. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ, διανύουμε μία καθοριστική καμπή του Πρωταθλήματος, και η παρουσία σας θεωρείται επιβεβλημένη.

Η Διοίκηση έπραξε το αυτονόητο και με δικαστική απόφαση άνοιξαν οι πόρτες του γηπέδου μας, όμως, η ομάδα μας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αναστολή (και με την απόφαση τιμωρίας της μίας αγωνιστικής να εκκρεμεί, καθώς θα εκτελεστεί σε επόμενο αγώνα) εξαιτίας του προβοκάτορα, που έβαλε σε περιπέτεια την Ομάδα μας.

Η φωνή σας και η ψυχή σας επαρκούν για να απογειώσετε τους παίκτες του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα και να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι αυτονόητη συνθήκη για να πετύχουμε. Γεμίζουμε τη SUNEL Arena. Στηρίζουμε τη «Βασίλισσα».

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

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