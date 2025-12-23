All Star Game Γυναικών: Ποιες θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο διαγωνισμό τριπόντων

Οκτώ αθλήτριες θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game, που θα διεξαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ:

«Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ Γυναικών ετοιμάζεται και στις 29 Δεκεμβρίου τα Ιωάννινα θα υποδεχθούν το All Star Game elevated by ΟΠΑΠ, με τις ομάδες να είναι ήδη έτοιμες να παραταχθούν και άπαντες να βρίσκονται στην πόλη της Ηπείρου για ένα μοναδικό γεγονός, σε μια διοργάνωση που μετατρέπεται ξανά σε θεσμό.

Οι αθλήτριες, που θα βρεθούν στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων, θα έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν επίδειξη των ατομικών τους ικανοτήτων, με το διαγωνισμό τριπόντων να ξεχωρίζει. Ο διαγωνισμός αυτός θα αποτελέσει ξεχωριστό κομμάτι του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ, με οκτώ αθλήτριες της Α1 Γυναικών, που έχουν διακριθεί για την εκτελεστική τους δεινότητα έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους. Η προκριματική φάση του διαγωνισμού τριπόντων θα πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ και ο τελικός θα διεξαχθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Team Hellas με την Team World.

Οι εκπλήξεις δε σταματούν στο All Star Game elevated by ΟΠΑΠ και σας περιμένουμε στα Ιωάννινα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί μέρος μιας μοναδικής γιορτής, με πρωταγωνίστριες τις κυρίες του μπάσκετ Γυναικών».

Team Hellas