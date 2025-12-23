Χριστούγεννα στο γήπεδο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα κάνει προπόνηση στο «Παλατάκι» ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο «Δικέφαλος» έχει στο μυαλό του το παιχνίδι πρωταθλήματος την Κυριακή (28/12, 13:00) απέναντι στην Καρδίτσα και γι' αυτό τον λόγο θα συνεχίσει την προετοιμασία του και αυτές τις εορταστικές ημέρες, αφού το πρόγραμμα της ομάδας προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες αυτές.

Γι' αυτό τον λόγο οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς θα δώσουν το παρών στο «Παλατάκι» ανήμερα των Χριστουγέννων, προκειμένου να συνεχίσουν την προετοιμασία τους με φόντο την συγκεκριμένη εκτός έδρας αναμέτρηση, ενώ μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη (24/12) θα έχουν ρεπό.

Ο στόχος είναι η ομάδα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη και να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της εξέλιξη, αφού με ρεκόρ 8-2 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 3η θέση στη Stoiximan GBL, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο Final-8 του Κυπέλλου.