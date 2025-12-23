Και φέτος στο ANGΤ οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άρης

Για ακόμα μία χρονιά το Adidas Next Generation Tournament 2026 της Euroleague θα διεξαχθεί και με τη συμμετοχή των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Άρη.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις 28 ομάδες που θα συμμετέχουν στο φετινό τουρνουά, που θα γίνει σε τέσσερα διαφορετικά μέρη: Στο Ουλμ, στο Άμπου Ντάμπι, στην Μπολόνια και στο Βελιγράδι.

Χρονιά προηγείται ο Ολυμπιακός, που θα πάρει μέρος στο τουρνουά του Ουλμ (6 έως 8 Φεβρουαρίου) μαζί με τις Τσεντεβίτα, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν, Μέγκα, NextGen Ουλμ και Μανρέσα.

Ο Άρης θα συμμετέχει στο τουρνουά του Άμπου Ντάμπι (27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου) μαζί με τις Μονακό, Ντουμπάι BC, NextGen Άμπου Ντάμπι, Λόντον Λάιονς, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια και Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μέρος στο τουρνουά της Μπολόνια (13 έως 15 Μαρτίου) μαζί με τις Τρέντο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Μπασκόνια, NextGen Μπολόνια και Παρί.

Και στο τέταρτο τουρνουά του Βελιγραδίου (20 έως 22 Μαρτίου) θα παίξουν οι Εφές, FMP Βελιγραδίου, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, NextGen Βελιγραδίου, Παρτίζαν, INSEP.

Από τα τέσσερα προκριματικά τουρνουά θα προκύψουν οι ομάδες που θα παλέψουν στο Adidas Next Generation Euroleague Finals στην Αθήνα για τον τίτλο του 2026.