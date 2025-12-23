UNICEF Trophy: Οι κορυφαίοι των αριθμών και τα ρεκόρ (pics)

Το UNICEF Trophy επανέρχεται το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου, με την Άρτα να φιλοξενεί τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, σε μια διοργάνωση που ήδη έχει γίνει ένας θεσμός για το ελληνικό μπάσκετ, όπου οι ομάδες και οι αθλητές γράφουν τις δικές τους ξεχωριστές ιστορίες.

Η διοργάνωση έχει αναδείξει μεγάλους πρωταγωνιστές τα προηγούμενα τρία χρόνια, είτε εκείνοι συμμετείχαν σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που είχε καταφέρει ο Στάθης Παπαδιονυσίου με τις φανέλες του Πανιωνίου και του Αιγάλεω, όντας μάλιστα ο κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του UNICEF Trophy, είτε αγωνίστηκαν για μία φορά, με τον Αλέξανδρο Στεργιάκη να κατέχει ακόμη το ρεκόρ του κορυφαίου σε αξιολόγηση με την φανέλα της ΦΕΑ από το 2023, όντας μάλιστα πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Δημήτρης Βεργίνης είναι ο κορυφαίος σε πόντους στην προηγούμενη τριετία, συμμετέχοντας δύο φορές ως αρχηγός του Πανιωνίου, με τον Στιβ Μπαρτ όμως να σημειώνει με τον Μίλωνα την κορυφαία επίδοση σε ένα ματς. Ο Γιάννης Σαχπατζίδης και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ξεχώρισαν στις δύο ρακέτες, ενώ ο Νίκος Γκίκας μαζί με τον Δημήτρη Βεργίνη είναι οι κορυφαίοι δημιουργοί στην ιστορία του UNICEF Trophy, με τον πρώτο να κατέχει και την κορυφαία επίδοση σε ένα ματς.

Ξεχωριστή παρουσία έχει και ο Πέτρος Γερομιχαλός στη διοργάνωση, με υψηλές επιδόσεις σε αρκετές στατιστικές κατηγορίες με την φανέλα της ΝΕ Μεγαρίδος, με αρκετά ακόμη ρεκόρ να ξεχωρίζουν, είτε σε σύνολο αριθμών είτε σε ένα μόνο παιχνίδι στο UNICEF Trophy.

Οι κορυφαίοι των αριθμών στο UNICEF Trophy

Πόντοι:

1) Δημήτρης Βεργίνης 80

2) Στάθης Παπαδιονυσίου 67

3) Πέτρος Γερομιχαλός 63

Ριμπάουντ:

1) Γιάννης Σαχπατζίδης 34

2) Αριστοτέλης Ζαραϊδώνης 26

3) Πέτρος Γερομιχαλός 24

Ασίστ:

1) Νίκος Γκίκας 16, Δημήτρης Βεργίνης 16

2) Αλέξανδρος Στεργιάκης 13

3) Κρίστιαν Μπράντφορντ 12

Κλεψίματα:

1) Αλέξανδρος Στεργιάκης 8

2) Πέτρος Γερομιχαλός

3) Σπύρος Μοτσενίγος 4, Αγγελος Γκάτζιας 4, Βασίλης Τόλιας 4, Θανάσης Τσούκας 4

Τάπες:

1) Στάθης Παπαδιονυσίου 8

2) Γιάννης Σαχπατζίδης 7

3) Πέτρος Γερομιχαλός 5

Αξιολόγηση:

1) Στάθης Παπαδιονυσίου 78

2) Δημήτρης Βεργίνης 75

3) Πέτρος Γερομιχαλός 58

Οι κορυφαίες επιδόσεις σε έναν αγώνα

Πόντοι: Στιβ Μπαρτ 28 (ΝΕΜ-Μίλων)



Ριμπάουντ: Γιάννης Σαχπατζίδης 15 (Πανιώνιος-ΦΕΑ), Δημήτρης Κακλαμανάκης 15 (ΝΕΜ-Πανιώνιος)

Ασίστ: Νίκος Γκίκας 12 (ΝΕΜ-Πανιώνιος)

Κλεψίματα: Αλέξανδρος Στεργιάκης 4 (ΦΕΑ-Παπάγου και ΦΕΑ-Πανιώνιος), Σπύρος Μοτσενίγος 4 (ΝΕΜ-Μίλων)



Τάπες: Στάθης Παπαδιονυσίου 4 (ΝΕΜ-Αιγάλεω), Μπέρικ Ζαν Λουί 4 (Πανιώνιος-Δόξα Λευκάδας)

Αξιολόγηση: Αλέξανδρος Στεργιάκης 33 (ΦΕΑ-Παπάγου)