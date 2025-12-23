AEK: Αναστολή στην ποινή - Με κόσμο ο αγώνας κόντρα στον Άρη

Η ποινή της ΑΕΚ ανεστάλη και η αναμέτρηση της Ένωσης κόντρα στον Άρη θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο στα Άνω Λιόσια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ ΒC και το νομικό επιτελείο της – όπως από τις 18/12/2025 είχε προαναγγελθεί μέσω ανακοίνωσης – έπραξαν το αυτονόητο, και με προσωρινή διαταγή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ΔΕΑΒ, με την οποία είχε επιβληθεί στην Ομάδα μας η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της»

Να σημειώσουμε ότι η ποινή της μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών είχε επιβληθεί από την ΔΕΑΒ επειδή ένας οπαδός άναψε πυρσό στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.