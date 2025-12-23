«Magic Euroleague» σήμερα το βράδυ μέσα από τη «Zalgirio Arena»!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA μετά το ματς της Ζαλγκίρις με τον Παναθηναϊκό.

Η 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας ξεκινάει σήμερα και το πρόγραμμα είναι πάμπλουτο. Βλέπετε σήμερα γίνονται τα επτά από τα δέκα ματς της αγωνιστικής με το Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός να κλέβει τη παράσταση.

Στη «Zalgirio Arena» θα βρίσκονται για λογαριασμό του SDNA οι Γιώργος Ζάκκας και Χρήστος Μπούκουρας μεταφέροντας τα πάντα στη «Magic Euroleague», που θα ξεκινήσει μετά το τέλος του μεγάλου αυτού αγώνα.

Στην εκπομπή θα υπάρχει πλούσια ανάλυση της αγωνιστικής, όπως και ειδήσεις, που αφορούν στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.