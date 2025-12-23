Επίσημα στην Παρτιζάν ο Πεναρόγια

Η Παρτιζάν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζοάν Πεναρόγια.

Επίσημα δουλειά πιάνει στην Παρτιζάν ο Ζοάν Πεναρόγια, ο οποίος έφτασε χθες στο Βελιγράδι και σήμερα ανακοινώθηκε και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ο 56χρονος τεχνικός υπέγραψε έως το 2027, με συνολικές αποδοχές 1,3 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν τα σερβικά δημοσιεύματα.

Ο Πεναρόγια θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Παρτιζάν την Παρασκευή, στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει εργαστεί σε Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια και Βαλένθια, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το BCL με την Μπούργος.