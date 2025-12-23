Ιστορικό επίτευγμα από τον Κνίπελ – Πρώτος στα 100 τρίποντα

Ο ρούκι των Σάρλοτ Χόρνετς Κον Κνίπελ έγινε ο ταχύτερος ρούκι στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τα 100 εύστοχα τρίποντα, στην εκτός έδρας ήττα με 139-132 από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Κνίπελ μπήκε στο ματς με 99 τρίποντα σε 28 αγώνες και έγραψε ιστορία 49,2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, φτάνοντας τα 100. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Σε μόλις 29 παιχνίδια καριέρας, ο 20χρονος ξεπέρασε κατά 12 αγώνες τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ, τον Λάουρι Μάρκανεν (σεζόν 2017-18), ενώ χρειάστηκαν 58 ματς στον Στεφ Κάρι, κορυφαίο όλων των εποχών στα τρίποντα, για να φτάσει το πρώτο του «100αρι».

«Πρώτα απ’ όλα είναι το φυσικό του ταλέντο στο σουτ. Έχει εξαιρετική βάση, καλή προετοιμασία στο σουτ και πολύ σταθερή μηχανική», δήλωσε ο προπονητής των Χόρνετς, Τσαρλς Λι, αποδίδοντας τα εύσημα τόσο στην οικογένεια όσο και στον προπονητή του στο κολέγιο, Τζον Σάιερ.

Ο Κνίπελ, επιλογή στο Νο4 του τελευταίου draft, πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στο ΝΒΑ, με μέσο όρο 19,4 πόντους και ποσοστό 40,9% στα τρίποντα, επιχειρώντας 8,6 σουτ ανά αγώνα.