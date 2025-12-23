Οι Μάβερικς τα έκαναν όλα σωστά, αλλά οι Πέλικανς κράτησαν το καλύτερο για το τέλος παίρνοντας τη νίκη με 119-113.

Οι «Μαβς» σκόνταψαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα και η Νέα Ορλεάνη ήξερε τι έπρεπε να κάνει για να πανηγυρίσει το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Με γρήγορο ρυθμό στην επίθεση και αρκετή ευστοχία ξεκίνησαν στον αγώνα οι δύο ομάδες (36-24), ωστόσο στην δεύτερη περίοδο αυτό άλλαξε με το επιμέρους σκορ να μειώνεται αισθητά.

Ίδιο μοτίβο υπήρξε και μετά τα αποδυτήρια, με τους Μάβερικς να κρατάνε την υπέρ τους διαφορά, όμως η Πέλικανς βρήκαν τις λύσεις στο τελευταίο δωδεκάλεπτο να γυρίσουν το παιχνίδι και να βγουν νικητές με 119-113.

Δείτε την στατιστική του αγώνα εδώ