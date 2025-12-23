Οι Σέλτικς αγχώθηκαν αρκετά, φλέρταραν έντονα με την ήττα, αλλά στο τέλος πανηγύρισαν τη νίκη με το αγώνα να τελειώνει υπέρ τους με 103-95.

Η Βοστώνη ίδρωσε αρκετά ώστε να φτάσει στη νίκη, αφού οι Πέισερς είχαν το πάνω χέρι για αρκετό διάστημα στον αγώνα. Ο Μπράουν με 31 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν καθοριστικός για την ανατροπή που έκαναν οι Κέλτες.

Οι Πέισερς είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και έβαλαν δύσκολα στους Σέλτικς, οι οποίοι είδαν τον αντίπαλο τους να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το +18 (43-61), και να έχει το πάνω χέρι.

Με την επιστροφή από την ανάπαυλα η Βοστώνη έβγαλε αντίδραση, έφτιαξε την άμυνά της και βρήκε καλύτερο ποσοστό στα σουτ της, μειώνοντας σημαντικά, πριν την τελευταία περίοδο, στην οποία πάτησε ακόμη καλύτερα και πήρε τη νίκη με 103-95.

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