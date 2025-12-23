Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς άφησαν τους Χόρνετς να απειλήσουν μέχρι εκεί που ήθελαν οι ίδιοι, καθώς όταν αποφάσισαν να σοβαρευτούμε πήραν τη νίκη με 139-132.

Με τους Μίτσελ (30 πόντοι), Γκάρλαντ (27) και Χάντερ (27), να είναι σε ημιάγρια κατάσταση, οι «Cavs» άφησαν τις «Σφήκες» με την όρεξη και πανηγύραν τη νίκη στην έδρα τους.

Οι Χόρνετς ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν με καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι και που βγήκαν νικητές στην πρώτη περίοδο, ωστόσο οι Καβαλίερς στο δεύτερο δωδεκάλεπτο ανέβασαν απόδοση και πήραν τα ηνία σε το σκορ.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, η ομάδα από το Σάρλοτ ισορρόπησε εκ νέου τον αγώνα, αλλά στην τελευταία περίοδο το Κλίβελαντ «έτρεξε» και ξέφυγε τόσο - όσο, ώστε να πάρει τη νίκη με 139 -132.

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