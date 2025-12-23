Παρτίζαν: Στο Βελιγράδι ο Κάμερον Πέιν - «Ο στόχος είναι το Final Four»

Στο Βελιγράδι βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Κάμερον Πέιν, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Παρτίζαν.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ, με πολυετή παρουσία στο NBA, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στα σερβικά ΜΜΕ, δείχνοντας ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του.

«Ανυπομονώ πραγματικά. Μου έλειψε το μπάσκετ. Ήμουν αρκετό καιρό στο σπίτι και ήθελα απλώς να παίξω ξανά. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ, που βλέπω την αρένα, τους φιλάθλους, το γήπεδο των προπονήσεων».

Ο Πέιν αποκάλυψε πως αρχικά ήταν εν αναμονή πρότασης από το NBA, ωστόσο, όταν αυτή δεν ήρθε, αποφάσισε να στραφεί στην Ευρώπη.

«Περίμενα για το NBA, αλλά όλο αυτό κράτησε περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζα. Το σημαντικό για μένα ήταν να ξαναμπώ στο γήπεδο και να παίξω».

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξαν και οι συζητήσεις που είχε με παίκτες που γνωρίζουν καλά την Παρτίζαν, με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να του μεταφέρει τις εντυπώσεις.

«Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους που είχαν περάσει από την ομάδα. Όλοι μου είπαν τα ίδια θετικά πράγματα και αυτό με έκανε να ανυπομονώ ακόμα περισσότερο».

Τέλος, μιλώντας για τους στόχους του, έθεσε τον πήχη ψηλά:

«Ο στόχος είναι πάντα το Final Four της EuroLeague. Όμως όλα ξεκινούν από τις νίκες. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ».