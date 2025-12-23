Χάινς για Σλούκα: «Αγαπά τις προκλήσεις, είναι φτιαγμένος για να κερδίζει» (vid)

Ο Κάιλ Χάινς μίλησε με ειλικρίνεια για τη μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό, αναλύοντας τη νοοτροπία και τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον Έλληνα γκαρντ να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Αμερικανός σέντερ, με τεράστια πορεία στην EuroLeague και πολυετή θητεία δίπλα στον Σλούκα στον Ολυμπιακό, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πάρε Βάλε» της KingBet, και στάθηκε τόσο στην απόφαση-σταθμό της καριέρας του αρχηγού του Παναθηναϊκού όσο και στην αγωνιστική του νοοτροπία.

Ο Χάινς παραδέχθηκε πως σε πρώτη φάση αιφνιδιάστηκε από τη μετακίνηση του Σλούκα από τον Ολυμπιακό στο «αιώνιο» αντίπαλο, ωστόσο, όπως ανέφερε, σύντομα κατάλαβε τους λόγους πίσω από αυτή την επιλογή.

«Στην αρχή ίσως μου φάνηκε κάπως περίεργο, αλλά αναλύοντάς το, κατάλαβα ότι δεν ήταν έκπληξη. Ο Κώστας είναι ένας παίκτης που δεν φοβάται τις προκλήσεις. Επιλέγει πάντα αυτό που θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του και την εξέλιξή του.

Ανήκει σε εκείνη την ελίτ γενιά παικτών που κατέκτησαν τα πάντα. Το μυστικό του είναι η δουλειά πίσω από τις κάμερες. Είναι από τους πιο εργατικούς αθλητές που έχω γνωρίσει.

Όπου κι αν αγωνίστηκε, στο τέλος κέρδιζε. Έχει αυτή τη νοοτροπία που δεν τον αφήνει να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την κορυφή. Πιστεύω ότι ο Κώστας κερδίζει σε ό,τι κι αν καταπιαστεί στη ζωή του και είμαι πραγματικά χαρούμενος για όλα όσα έχει καταφέρει».

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