Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού χτύπησε με νέο Instagram story λίγα λεπτά πριν από την 1:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε ένα Instagram story στο οποίο κύκλωσε το τριφύλλι με οκτώ αστέρια, δείχνοντας πως ο Παναθηναϊκός πηγαίνει φουλ για το 8ο τρόπαιο του στην Euroleague.

Το F4 της Ευρωλίγκας για την σεζόν 25-26, θα λάβει χώρα στην Αθήνα και στο σπίτι του «Τριφυλλιού» και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με τον δικό του τρόπο έδειξε πως θα γίνει ό,τι χρειαστεί για να είναι οι «Πράσινοι» όχι μόνο παρόντες, αλλά για να κατακτήσουν τον τίτλο.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Ότι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα»

Η δημοσίευση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου