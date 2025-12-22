Για την 12η αγωνιστική της Lega A, Μπολόνια και Μπρέσια μονομάχησαν, με την πρώτη να παίρνει τη νίκη με 86-76.

Η Βίρτους Μπολόνια κατάφερε να αφήσει πίσω της το κακό πρώτο δεκάλεπτο και να νικήσει την Μπρέσια, πριν έρθει αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (26/12).

Σε καλή ημέρα για την Μπολόνια ήταν ο Παγιόλα με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ,4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο αγώνας

Μπορεί η Μπρέσια να ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι και να είχε το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο η Μπολόνια στην δεύτερη περίοδο ξεκίνησε την αντεπίθεση της.

Ίδιο μοτίβο ακολούθησε και στο τρίτο δεκάλεπτο με την Βίρτους να έχει τον έλεγχο και να ανεβάζει την διαφορά υπέρ της στο +13 (66-53).

Στην τελευταία περίοδο του αγώνα, η Μπρέσια πάλεψε και μπήκε ξανά στο παιχνίδι, μειώνοντας ανά διαστήματα, ωστόσο η Βίρτους είχε τις απαντήσεις και πήρε τη νίκη με 86-76.