Γ. Αγγελόπουλος: «Σύντομα ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να μπει στο σπίτι που του αξίζει» (vid)

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου βραβεύτηκαν από τον ΠΣΑΤ για την προσφορά τους στον Ολυμπιακό ως ιδιοκτήτες της ΚΑΕ.

Με αφορμή και την συμπλήρωση 100 ετών του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην ομιλία του εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσει η μπασκετική ομάδα να μπει σε ένα νέο ανακαινισμένο γήπεδο.

«Η βράβευσή μας είναι ακόμα πιο τιμητική, γιατί έρχεται από εσάς τους δημοσιογράφους, που είστε οι πιο αυστηροί κριτές όλων. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού μπορέσαμε να πετύχουμε δυο πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Το πρώτο, το πρωτάθλημα Ελλάδας του 2025, που για εμάς είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Το δεύτερο, είναι η μεγάλη συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε να μπει ο Ολυμπιακός στο σπίτι του, στο σπίτι που του αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.