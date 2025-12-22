Αυτά είναι τα ρόστερ για το All Star Game Γυναικών

Η Team Hellas θα περιλαμβάνει αθλήτριες που έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Εθνική Ελλάδας και απέναντι της θα βρεθεί η Team World. Απούσα, εξαιτίας τραυματισμού, θα είναι η Ιωάννα Χατζηλεοντή, η οποία ήταν στην αρχική επιλογή και ψηλά στην ψηφοφορία των φιλάθλων.

Η επιλογή βασίστηκε στην δική σας ψήφο, στις δικές σας επιλογές, στην ψήφο των προπονητών των ομάδων, αλλά και την αξιολόγηση των αθλητριών στο τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Σας παρουσιάζουμε τις δύο ομάδες και σας περιμένουμε όλες και όλους στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων για μια μεγάλη γιορτή που θα διεξαχθεί με την σημαντική αρωγή της Περιφέρειας και είναι γεμάτη εκπλήξεις, μπάσκετ, χαμόγελα και πρωταγωνίστριες τις κυρίες του μπάσκετ γυναικών!».

Team Hellas

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Διονυσία Αλεξανδρή Παναθλητικός Διαμάντω Αλεξιά Πανσερραϊκός Σαμ Γαλανόπουλος Παναθηναϊκός Ευγενία Κολλάτου Ολυμπιακός Ασημίνα Κουτσουνούρη Ανόρθωσις Βόλου Ιωάννα Κριμίλη Παναθηναϊκός Βασιλική Λούκα Αθηναϊκός Ρόμπιν Παρκς Αθηναϊκός Πηνελόπη Παυλοπούλου Αθηναϊκός Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ΠΑΣ Γιάννινα Έλενα Τσινέκε Αθηναϊκός Ελεάννα Χριστινάκη Ολυμπιακός

Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη

Β. Προπονητή: Σοφία Κλιγκοπούλου

Team World

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Νίκι Γκίλντεϊ Αμύντας Μάντισον Γκριγκς Ιωνία Χόλι Γουίντερμπερν Αθηναϊκός Νόσια Λέις Γούλφοκ Ολυμπιακός Μάι Μόργκαν Μάλι Πρωτέας Βούλας Τζαελίν Μπράουν Παναθηναϊκός Ντάνι Ουίλιαμς ΠΑΟΚ Αλέξις Πρινς Αθηναϊκός Σεντόνα Πρινς Παναθηναϊκός Έμα Γκρέις Ρόνσιεκ Πανσερραϊκός Τία Σίνγκλετον ΠΑΣ Γιάννινα Φιγόντα Φιτζέραλντ Παναθηναϊκός

Προπονήτρια: Σελέν Ερντέμ

Β. Προπονητή: Δαυιδία Τσώνη