Διήμερο ρεπό αλλά… Χριστούγεννα στο γήπεδο για τον Άρη Betsson

Χριστούγεννα στο γήπεδο προβλέπεται να κάνουν οι παίκτες και προπονητές του Άρη Betsson, καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται.

Μετά τη νίκη κόντρα στο Περιστέρι το περασμένο Σάββατο, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Έτσι, αύριο, Τρίτη, άπαντες επιστρέφουν στο γήπεδο για να ξεκινήσουν την προετοιμασία ενόψει του πολύ απαιτητικού αγώνα στην Αθήνα με αντίπαλο την ΑΕΚ (27/12, 16:00).

Το πρόγραμμα προβλέπει για τους «κιτρινόμαυρους» καθημερινές προπονήσεις από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή, ημέρα που θα αναχωρήσει η αποστολή για την πρωτεύουσα. Κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του Άρη θα κάνει… Χριστούγεννα και παραμονή Χριστουγέννων στο Παλέ, με παίκτες και προπονητές να δίνουν έμφαση στο τακτικό κομμάτι.

Αγωνιστικά, μοναδικό ερωτηματικό αποτελεί ο Μιχάλης Τσαϊρέλης, ο οποίος λόγω ίωσης δεν ήταν παρών στο ματς με το Περιστέρι, ενώ ο Μπριν Φορμπς παραμένει εκτός επτάδας ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός γκαρντ, που έχει ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο πόδι του, αναμένεται να μπει στις ομαδικές προπονήσεις για να διεκδικήσει μία θέση στη δωδεκάδα για το Eurocup. Εκεί, ο Άρης υποδέχεται την Τσεντεβίτα την επόμενη Τρίτη (30/12, 20:30).