Ευχάριστα για τον Ερυθρό Αστέρα: Επιστρέφουν Ριβέρο και Ντόμπριτς, αναμονή για τον Μπολομπόι

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί, δήλωσε ότι οι Ντόμπριτς και Ριβέρο επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενώ ο Μπολομπόι αναμένεται να επιστρέψει στο Βελιγράδι την επόμενη εβδομάδα.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς όπως αποκάλυψε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, μπαίνουν στις προπονήσεις οι Χασιέλ Ριβέρο και Όγκνιεν Ντόμπριτς, ενώ ο Τζοέλ Μπολομπόι αναμένεται να επιστρέψει στο Βελιγράδι την επόμενη εβδομάδα για να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ερυθρός Αστέρας (10-7) θα αντιμετωπίσει την Παρί (5-12) στο Παρίσι (23/12, 21:45) για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Ομπράντοβιτς:

«Είναι καλό που οι Ριβέρο και Ντόμπριτς αρχίζουν και προπονούνται. Ο Ριβέρο ξεκίνησε το ατομικό πρόγραμμα και ο Ντόμπριτς έχει αρχίσει να τρέχει, τον περιμένω να επιστρέψει σε λίγες μέρες.

Ο Μπολομπόι επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα στο Βελιγράδι και μόλις φτάσει θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και πότε μπορεί να ενταχθεί στην ομαδική προπόνηση. Θα παρακολουθήσουμε την αντίδρασή του μετά από όλα όσα έχει περάσει».