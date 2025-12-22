Σάρας ενόψει Μπαρτσελόνα: «Έχουν ένα από τα καλύτερα προπονητικά επιτελεία της EuroLeague»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενόψει της αναμέτρησης εναντίον της Μπαρτσελόνα, δήλωσε πως οι Καταλανοί έχουν ένα από τα καλύτερα προπονητικά επιτελεία της Euroleague.

H Φενέρ, που βρίσκεται στο 10-6 με ένα παιχνίδι λιγότερο, θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (12-5) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague (23/12, 19:45) και ο Σάρας προχώρησε σε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις που αφορούν το προπονητικό επιτελείο της αντιπάλου του και κάποιους συγκεκριμένους παίκτες.

Ο Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει στην διάθεσή του για ακόμη ένα παιχνίδι τους Σκότι Ουίλμπεκιν, Ονουράλπ Μπιτίμ και Μίκα Γιάντουνεν που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και υποβάλλονται σε θεραπεία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λιθουανού τεχνικού:

«Θα αντιμετωπίσουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα της EuroLeague αυτή τη στιγμή. Παίζουν πολύ καλό μπάσκετ. Έχουν δείξει μεγάλη βελτίωση στην άμυνα και είναι πολύ έμπειροι. Ειδικά οι παίκτες της περιφέρειας όπως οι Σατοράνσκι, Πάντερ, Λαπροβίτολα και Μπριθουέλα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την έκβαση του αγώνα. Σίγουρα έχουν ένα από τα καλύτερα προπονητικά επιτελεία της EuroLeague».