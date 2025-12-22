Κουρτίδης: «Κλέψαμε το παιχνίδι με τον Βίκο, πολύ σημαντική νίκη για να σωθεί το Αιγάλεω»

Ο Βαλάντης Κουρτίδης του Αιγάλεω, μίλησε στο EOK WebRadio και τόνισε πως θα κάνουν τα πάντα για να σώσουν την ομάδα τους (Αιγάλεω) ενώ, έθεσε ως φαβορί για άνοδο τον Βίκο Ιωαννίνων.

Μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Βίκου Ιωαννίνων (77-74) για την 14η αγωνιστική της Elite League, ο φόργουορντ του Αιγάλεω, Βαλάντης Κουρτίδης, μίλησε στο EOK WebRadio και αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Έβαλε στην θέση του φαβορί τον Βίκο, μίλησε για τους στόχους της ομάδας του αλλά και τους προσωπικούς του στόχους.

Για τη νίκη επί του Βίκου Ιωαννίνων: «Μπάσκετ είναι, οπότε όλα μπορούν να συμβούν. Πήγαμε έτοιμοι, όπως έπρεπε. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε, παίζαμε με τον πρώτο. Ο Βίκος είναι μια ομάδα με πολύ ποιοτικό ρόστερ και παιδιά με εμπειρίες απ’ τις πιο πάνω κατηγορίες. Εμείς είπαμε να παίξουμε σκληρά σε άμυνα και επίθεση, μας βγήκε το ματς και πήγε εκεί που πήγε».

Για το αν όσο πλησιάζει το τέλος του ματς πίστευαν στη νίκη: «Όταν φτάνεις στο τέλος και είναι κοντά το σκορ, η γηπεδούχος ομάδα και αυτή που είναι καλύτερη έχει περισσότερο άγχος, οπότε μπορείς να “κλέψεις” το ματς. Κι αυτό έγινε, “κλέψαμε” το παιχνίδι και πήραμε μια μεγάλη νίκη, που είναι σίγουρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια».

Για τη σημασία αυτής της νίκης: «Είναι τεράστια νίκη γιατί πολύ δύσκολα άλλη ομάδα θα περάσει από εκεί. Ο Βίκος είναι το φαβορί της κατηγορίας, κατά την άποψή μου. Δεν την περίμενε κανείς, οπότε είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια ώστε να μπορέσει να σωθεί η ομάδα. Τώρα προσπαθούμε να μαζεύουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε έτσι ώστε να φύγουμε από την προτελευταία θέση και να ανέβουμε ψηλότερα».

Για την εξαιρετική του εμφάνιση στον αγώνα (24 πόντοι, 9 ριμπάουντ): «Κάποιες φορές τυχαίνει πώς θα βγει το ματς. Χθες έπαιξα εγώ καλά, αύριο κάποιος άλλος. Είναι ανάλογα πώς κυλάει το ματς, άλλες φορές σού βγαίνει, άλλες όχι. Εμένα μού βγήκε και ένιωθα καλά. Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα και θεωρητικά ο κόουτς σού έχει δείξει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη και σε πιστεύει, νιώθεις αυτοπεποίθηση και μπορείς να γίνεις διαφορετικός παίκτης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό».

Για την ψυχολογία της ομάδας: «Όταν πλέον υπάρχει μια διοίκηση που μπορούμε να τους εμπιστευθούμε και να μας εμπιστευθούν, αλλάζει το όλο πράγμα. Εγώ έχω πέντε μέρες που είμαι στην ομάδα και το κλίμα είναι φανταστικό. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα δεν αξίζει να είναι εκεί. Το Αιγάλεω είναι μια ομάδα ιστορική και με κόσμο, που πλέον στην Elite League δύσκολα θα συναντήσεις μια ομάδα με κόσμο. Ειδικά στην έδρα μας θα παλέψουμε όλα τα ματς στο τέλος, είτε παίζουμε με τον πρώτο είτε με τον τελευταίο».

Για το ότι άφησε τον Πρωτέα που ήταν κοντά στην κορυφή για να πάει στο Αιγάλεω που παλεύει για την παραμονή: «Ήταν κάτι που αφορούσε καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Όχι ότι δεν είχα χρόνο συμμετοχής, απλά δεν ταίριαζε το παιχνίδι μου με αυτό που ήθελε ο προπονητής να παίξει και να κάνει. Έτσι, ήθελα να κοιτάξω κάτι άλλο στην καριέρα μου. Προέκυψε το Αιγάλεω. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να πας από μια ομάδα που είναι στις τρεις πρώτες θέσεις σε μια ομάδα που παλεύει για να σωθεί, ωστόσο για εμένα το σημαντικό δεν είναι αυτό, αλλά το να νιώθω καλά. Είτε παίζω στην πρώτη είτε στην τελευταία, για εμένα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Στον Πρωτέα δεν ένιωθα καλά με όλο αυτό, γι’ αυτό και αποχώρησα».

Για την προσαρμογή του στο Αιγάλεω: «Εγώ θεωρώ ότι είμαι ένα παιδί που μπορώ να προσαρμοστώ σε οποιαδήποτε ομάδα κι αν πάω. Η ομάδα έχει τρομερό κλίμα, τα παιδιά είναι όλα εξαιρετικά, η διοίκηση, όλοι. Πλέον η ομάδα θα είναι πιο καλά αγωνιστικά, μπασκετικά και σαν σύλλογος, γιατί έχουν μπει και κάποια άλλα άτομα στη διοίκηση και θα κάνουν τεράστια προσπάθεια για να σωθεί αυτή η ομάδα φέτος. Ήδη έχουν κάνει».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Σε όποια ομάδα βρίσκομαι προσπαθώ να μπορέσω να βοηθάω την ομάδα όσο μπορώ, να κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Θέλω να είμαι πάντα εκεί, να δίνω το 100% και να μπορώ να τους βοηθάω όλους».