Μπράουν και Κάρτερ... μοιράστηκαν το MVP - MVP Next Gen η Αλεξιά

Η Τζαελίν Μπράουν του Παναθηναϊκού και η Σα Κάρτερ του Παναθλητικού αναδείχθηκαν MVPs της 11ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, με την Διαμάντω Αλεξιά να κερδίζει το βραβείο MVP Next Gen.

Η αυλαία του Α΄γύρου του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών έπεσε το Σαββατοκύριακο με την τελευταία αγωνιστική για το 2025, με ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις και πολλές αθλήτριες να ξεχωρίζουν.

Τον τίτλο της MVP της 11ης Αγωνιστικής μοιράζονται η Σα Κάρτερ του Παναθλητικού και η Τζάελιν Μπράουν του Παναθηναϊκού, ενώ MVP Next Gen και μάλιστα back to back αναδείχθηκε η Διαμάντω Αλεξιά.

Η Σα Κάρτερ στην νίκη του Παναθλητικού με 88-78 επί της Ιωνίας τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, μια τάπα συγκεντρώνοντας 31 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 37’38’’ συμμετοχής.

Η Τζάελιν Μπράουν στην επικράτηση του Παναθηναϊκού με 90-60 με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό είχε 15 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες κα 31 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 35’45’’ συμμετοχής.

Από την άλλη η Διαμάντω Αλεξιά κερδίζει για τέταρτη φορά τη φετινή αγωνιστική σεζόν τη διάκριση της MVP Next Gen. Η 21χρονη σέντερ του Πανσερραϊκού είχε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό 10 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο, μία τάπα και 24 στο σύστημα αξιολόγησης ύστερα από 35’21’’ συμμετοχής.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 12 πόντοι, 12 ριμπαουντ

Μόρτενσεν (Αμύντας): 12 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Κάρτερ (Παναθλητικός): 28 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Μπράουν (Παναθηναϊκός): 15 πόντοι,13 ριμπάουντ

Αλεξιά (Πανσερραϊκός): 10 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 211

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 203

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 194

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 191

Μόρις (Παναθλητικός) 178



Ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 131

Κλαρκ (Ιωνία) 104

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 94

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 91

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 88



Ασίστ

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 67

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 64

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 55

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 53

Σουλτάνη (Ανόρθωση Βόλου) 52

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 29

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 25

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 24

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 21

Μανίς (Ιωνία) 20

Τάπες

Πρινς (Παναθηναϊκός) 17

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 11

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊός) 9

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 9

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 9

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 221

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 214

Πρινς (Παναθηναϊκός) 202

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 198

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 196