Έξαλλος με την διαιτησία ο Ρέντικ: «Κανείς από την λίγκα δεν μου απαντάει»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, μετά την ήττα των Λέικερς από τους Κλίπερς, ξέσπασε κατά της διαιτησίας στο ΝΒΑ και τόνισε πως κανείς από την λίγκα δεν απαντάει στα αιτήματά του.

Μετά την πρόσφατη ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Λος Άντζελες Κλίπερς ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ξέσπασε κατά της διαιτησίας. Σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης έμοιαζε οι «Κλιπς» να έχουν μία πιο... ευνοϊκή αντιμετώπιση από τους διαιτητές.

Οι Καουάι Λέοναρντ και Τζέιμς Χάρντεν έπαιρναν πιο εύκολα σφυρίγματα, ενώ υπήρχαν αρκετές φάσεις με σκληρές επαφές, με τους ρεφς να αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Μιλώντας στα Μέσα, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ στάθηκε στην διαιτησία. Τόνισε πως πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια σχετικά με το τι είναι φάουλ και τι όχι, με το πώς χρησιμοποιούνται τα challenges και γενικότερα με τους κανόνες.

Μάλιστα, είπε πως έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει πολλές φορές με το ΝΒΑ, ωστόσο κανένας από την λίγκα δεν του έχει απαντήσει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η συνέπεια είναι κάτι που πρέπει να αναφερθεί. Νομίζω πως όλοι οι προπονητές, όλοι οι παίκτες ζητάμε συνέπεια. Δεν ξεχωρίζω κάποιος διαιτητή ή κάποια διαιτητική ομάδα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Πρέπει να ξέρουμε τι ισχύει κάθε βράδυ. Εδώ εκνευρίζομαι λίγο και συνεχίζω να ρωτάω την λίγκα να μου απαντήσει κάθε φορά που δίνω feedback.

Δεν έχω πάρει κάποια απάντηση από την λίγκα. Κανείς δεν μου απαντάει. Ο τρόπος που κάνουμε τα challenges, ο ορισμός των challenges, ο ορισμός του Χ, Ψ, Υ και γιατί μπορείς ή δεν μπορείς, είναι διαφορετικός με κάθε διαιτητική ομάδα. Υποτίθεται πως έχουμε κάποιον στο replay center, όποιος είναι κάθε βράδυ, υποτίθεται πως έχουμε συνέπεια και οι ορισμοί αλλάζουν κάθε βράδυ».