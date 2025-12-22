Οι Έλληνες του NCAA και η... διψήφια εμφάνιση του Ροζακέα

Δείτε τι έκαναν οι Έλληνες που αγωνίζονται στο NCAA, με τον Τάσο Ροζακέα να πετυχαίνει με διψήφιο αριθμό πόντων.

Στη νίκη των Μαουντενίαρς απέναντι στο Πεν Στέιτ (73-42) ο Τάσος Ροζακέας σε 19 λεπτά πέτυχε 11 πόντους (1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Ο Βενιαμίν Αμπόσι είχε 5 πόντους (2/3 δίποντα, 1/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 15 λεπτά, με τους Σαν Φρανσίσκο Ντονς να κερδίζουν με 94-64 τους Μόργκαν Στέιτ Μπέαρς.

Οι Κολούμπια Λάινας ηττήθηκαν με 74-56 από τους Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπέαρς και ο Ράιν Σούλης τελείωσε την βραδιά με 0 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 21 λεπτά.

Τέλος, ο Στέφανος Σπάρταλης μέτρησε 6 πόντους (3/6 δίποντα) και 2 ριμπάουντ, με το Μόνμαουθ να κερδίζει τους Λιχάι Μάουντεν Χοκς με 76-62.