ΛαΡάβια: «Όλοι ξέρουν πως είμαι καλός σουτέρ, πρέπει να αρχίσω να ευστοχώ»

Ο Τζέικ ΛαΡάβια σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα άσχημα φετινά του ποσοστά, τονίζοντας πως είναι καλός σουτέρ.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια αποκτήθηκε στην off-season από τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά δεν έχει προσφέρει ακόμα όσα περίμεναν οι «Λιμνάνθρωποι». Ο 24χρονος αναγνωρίζει πως έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στο ξεκίνημα της σεζόν και τόνισε πως πρέπει να αρχίσει να ευστοχεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «The Los Angeles Times»:

«Ξέρω πως είμαι καλός σουτέρ, όλο το σταφ ξέρει πως είμαι καλός σουτέρ, όλοι στην ομάδα ξέρουν πως είμαι καλός σουτέρ. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσω να ευστοχώ. Φυσικά, είμαι σε κακή φόρμα όλη τη σεζόν, με εξαίρεση τα πρώτα ματς που έβαλα μερικά καλάθια. Αλλά θα αρχίσουν να μπαίνουν».

Θυμίζουμε πως ο ΛαΡάβια υπέγραψε για δύο χρόνια έναντι 12 εκατομμυρίων δολαρίων και φέτος έχει κατά μέσο όρο 8,7 πόντους (30,5% στο τρίποντο), 4,2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ σε 27 ματς και 25 λεπτά στο παρκέ.