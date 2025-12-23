Euroleague: Κοντράρεται στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Η 18η αγωνιστική της Euroleague θα ξεκινήσει την Τρίτη (23/12) με επτά παιχνίδια.

Στις 18:00 η Ντουμπάι BC θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο και σχεδόν δύο ώρες αργότερα (19:45) η Φενερμπαχτσέ θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα.

Στις 20:00 η Ζαλγκίρις Κάουνας θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος δεν θα έχει μαζί του τον Κώστα Σλούκα. Μισή ώρα αργότερα (20:30) η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στις 21:00 Βαλένθια και Μπασκόνια θα αγωνιστούν στον ισπανικό... εμφύλιο και τέλος στις 21:45 θα διεξαχθούν τα Παρί-Ερυθρός Αστέρας και Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 Ντουμπάι BC - Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR

20:30 Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια - Μπασκόνια

21:45 Παρί - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές