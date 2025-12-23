Euroleague: Κοντράρεται στο Κάουνας με την Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός

Η 18η αγωνιστική της Euroleague θα ξεκινήσει την Τρίτη (23/12) με επτά παιχνίδια.
Στις 18:00 η Ντουμπάι BC θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο και σχεδόν δύο ώρες αργότερα (19:45) η Φενερμπαχτσέ θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα.
Στις 20:00 η Ζαλγκίρις Κάουνας θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος δεν θα έχει μαζί του τον Κώστα Σλούκα. Μισή ώρα αργότερα (20:30) η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει την Χάποελ Τελ Αβίβ.
Στις 21:00 Βαλένθια και Μπασκόνια θα αγωνιστούν στον ισπανικό... εμφύλιο και τέλος στις 21:45 θα διεξαχθούν τα Παρί-Ερυθρός Αστέρας και Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
18:00 Ντουμπάι BC - Αρμάνι Μιλάνο
19:45 Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR
20:30 Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια - Μπασκόνια
21:45 Παρί - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν - Αναντολού Εφές