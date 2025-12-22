Παρελθόν από την Μακάμπι Νετάνια ο Λυκογιάννης

Παρελθόν από την Μακάμπι Νετάνια αποτελεί ο Άρης Λυκογιάννης, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινός σύλλογος.

1,5 μήνα μετά την πρόσληψή του, ο Άρης Λυκογιάννης αποτελεί παρελθόν από την Μακάμπι Νετάνια. Η ομάδα δεν παρουσίασε βελτίωση με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-9.

«Ο χρόνος που δουλέψαμε μαζί ήταν σύντομος, αλλά σημαντικός για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου, που μου φέρθηκαν με μεγάλο σεβασμό καθ' όλη τη διάρκεια, και να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δόθηκε.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που όλοι ελπίζαμε και, με κοινή συμφωνία, αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό το σημείο. Εύχομαι στον σύλλογο κάθε επιτυχία στο μέλλον και ίσως οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν στο μέλλον» δήλωσε ο κόουτς.