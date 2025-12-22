«Βασιλιάς» ο Σρέντερ, οδήγησε τους Κινγκς στη νίκη στην παράταση (vid)

Οι Σακραμέντο Κινγκς επικράτησαν 125-124 των Χιούστον Ρόκετς στην παράταση.

Παιχνίδι για γερά νεύρα έγινε στο Σακραμέντο, με τους Κινγκς να επικρατούν στην παράταση 125-124 των Ρόκετς, χάρη σε τρίποντο του Σρέντερ 3΄΄ πριν το φινάλε. Είχε χρειαστεί ένα τρίποντο του Ουέστμπρουκ για να οδηγηθεί το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Με τη νίκη αυτή, οι Κινγκς έβαλαν τέλος σε ένα σερί πέντε ηττών και έφτασαν τις 7 νίκες, ενώ οι Ρόκετς έμειναν στο 17-9, χάνοντας το τρίτο παιχνίδι τους στα τελευταία τέσσερα στην παράταση!

Ο ΝτεΡόζαν πέτυχε 27 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ, ενώ ο Σρέντερ σημείωσε 24 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Για την ομάδα του Χιούστον, ο Σενγκούν ξεχώρισε με 28 πόντους, ενώ ο Ντουράντ σημείωσε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.