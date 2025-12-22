Πάλεψαν για ένα ημίχρονο αλλά γνώρισαν τρίτη σερί ήττα οι Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς ήταν ανταγωνιστικοί κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους, όμως γνώρισαν την ήττα με 103-100

Τα «Ελάφια» προέρχονταν από δύο συνεχόμενες ήττες και στο πρώτο ημίχρονο έβγαλαν αντίδραση, αφού προηγήθηκαν με 23-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο στο +12 (48-60).

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Μπακς παρουσίασαν το γνωστό κακό τους πρόσωπο, με τους Τίμπεργουλβς να κάνουν επί μέρους 27-15 στην τρίτη περίοδο ισοφαρίζοντας σε 75-75.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, όπου ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και έφτασαν στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 19-10.

Αντίθετα, οι Μπακς που χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο γνώρισαν ακόμη μια ήττα, έπεσαν στο 11-17 και βλέπουν την σεζόν τους να μπαίνει πλέον σε πολύ μεγάλο κίνδυνο.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κινητήριος μοχλός των Τίμπεργουλβς, με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μπακς με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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