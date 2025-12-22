Οι Νετς σόκαραν τους Ράπτορς

Οι Μπρούκλιν Νετς έκαναν την έκπληξη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 96-81.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασιστικά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 24-18 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (49-39).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Ράπτορς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 18-26 έριξαν την διαφορά στο καλάθι (67-65), όμως στην τέταρτη περίοδο οι Καναδοί κατέρρευσαν.

Οι Νετς έτρεξαν επί μέρους 29-16 «καθάρισαν» τη νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-19, με τους Ράπτορς να πέφτουν στο 17-13, χάνοντας έδαφος στην μάχη για την είσοδο στα playoffs.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Ιμάνουελ Κουίκλι με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

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