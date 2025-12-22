Οι Μπουλς νίκησαν τους Χοκς σε αδιανόητη ματσάρα με 302 πόντους!

Σε μια απίθανη ματσάρα που κανείς δεν ήθελε να τελειώσει, οι Σικάγο Μπουλς επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 152-150!

Oι άμυνες όπως είναι φυσικό δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση, αφού οι δύο ομάδες σημείωσαν συνολικά 302 πόντους, χωρίς να υπάρξει κάποια παράταση στο ματς.

Οι Μπουλς με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όπου έκαναν επί μέρους 35-45, έβαλαν γερές βάσεις για τη νίκη τους, αφού οι Χοκς έβαλαν δύσκολα στους «Ταύρους», όμως οι φιλοξενούμενοι άντεξαν.

Οι γηπεδούχοι, επιχείρησαν να κάνουν το comeback τους στην αναμέτρηση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, αλλά ξέμειναν από δυνάμεις στο φινάλε και οι Μπουλς πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη.

O Tζος Γκίντι με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπουλς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 36 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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