Ανακοινώθηκε από την πολωνική Άνβιλ ο Τάιλερ Ουόλ!

Επίσημα παρελθόν από τον Πανιώνιο αποτελεί ο Τάιλερ Ουόλ, ο οποίος λίγο μετά τη λύση της συνεργασίας του με τους «κυανέρυθρους» ανακοινώθηκε από την πολωνική Άνβιλ.

Ο 24χρονος Αμερικανός φόργουορντ ήταν από τις 28 Οκτωβρίου ουσιαστικά εκτός ομάδας, καθώς δεν έπαιζε στην Ελλάδα, ενώ στο Eurocup έπαιξε έκτοτε σε δύο μόλις παιχνίδια. Ο προπονητής του Πανιωνίου, Ηλίας Ζούρος είχε προαναγγείλει αλλαγές στο ρόστερ και η αποδέσμευση του Ουόλ ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις.

Πάντως, ο παίκτης δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, καθώς ανακοινώθηκε σχεδόν άμεσα από την πολωνική Άνβιλ έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Σε τέσσερις συμμετοχές στη Stoiximan GBL, ο Ουόλ σημείωσε κατά μέσο όρο 5.8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ. Όσον αφορά το EuroCup, μέτρησε 5.8 πόντους και 4.3 ριμπάουντ μ.ό. σε έξι αγώνες.

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Tyler Wahl. Ευχαριστούμε τον Tyler για την παρουσία και την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του» αναφέρει η λιτή ανακοίνωση.