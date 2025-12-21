Χωρίς Σλούκα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός, «τρέχει» για Ολυμπιακό ο αρχηγός

Το πρόβλημα στο γόνατο που είχε αποκομίσει με την Φενέρ θα αφήσει εκτός αποστολής στο Κάουνας τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τον Ολυμπιακό στις 02/01.

Ο αρχηγός του τριφυλλιού έπαιξε με ενοχλήσεις στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, το μικρό θέμα που είχε επιδεινώθηκε και αυτό θα τον αφήσει εκτός ματς με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Ο αρχηγός θα πρέπει να ξεκουράσει το γόνατό του ώστε να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε ήδη θεραπείες, καθώς σήμερα δεν συμμετείχε στην προπόνηση, και στόχος είναι να βρίσκεται στην επιθυμητή κατάσταση προς το τέλος του μήνα, προκειμένου να θέσει εαυτόν στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου.