Χωρίς Σλούκα στο Κάουνας ο Παναθηναϊκός, «τρέχει» για Ολυμπιακό ο αρχηγός

Ο αρχηγός του τριφυλλιού έπαιξε με ενοχλήσεις στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, το μικρό θέμα που είχε επιδεινώθηκε και αυτό θα τον αφήσει εκτός ματς με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.
Ο αρχηγός θα πρέπει να ξεκουράσει το γόνατό του ώστε να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε ήδη θεραπείες, καθώς σήμερα δεν συμμετείχε στην προπόνηση, και στόχος είναι να βρίσκεται στην επιθυμητή κατάσταση προς το τέλος του μήνα, προκειμένου να θέσει εαυτόν στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου.
Υπενθυμίζεται πως ο Σλούκας είχε αποκομίσει το πρόβλημα στο γόνατο στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τη Φενέρ (16/12), έπαιξε κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και είχε μείνει εκτός αποστολής στο πρόσφατο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ηρακλή για να ξεκουραστεί.