Η φορμαρισμένη Μούρθια κέρδισε και τη Βαλένθια και την προσπέρασε στη 2η θέση

Σε φουλ φόρμα η Μούρθια κέρδισε και τη Βαλένθια με 92-80 και την προσπέρασε στη 2η θέση της ισπανικής λίγκας.

Η Μούρθια σημείωσε την έβδομη συνεχόμενη νίκη της σε ACB και Eurocup, ενώ στα τελευταία 14 παιχνίδια της έχει πετύχει 13 νίκες, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Ανέβηκε έτσι στο 9-2 και στη 2η θέση, αφήνοντας 3η τη Βαλένθια (8-2), ενώ πρώτη παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης (10-1).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μάικλ Φόρεστ με 30 πόντους και ακολούθησε ο Ντίλαν Ένις με 18 πόντους, με τον γνωστό στο ελληνικό κοινό Χάουαρντ Σαντ-Ρος να έχει 10 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για τη Βαλένθια, που μετά από οκτώ διαδοχικές νίκες σε Euroleague και ACB, υποχρεώθηκε στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της, ξεχώρισε επιθετικά ο Ομάρι Μουρ με 15 πόντους, ενώ ο Ντάριους Τόμπσον πρόσθεσε 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-34, 63-55, 92-80