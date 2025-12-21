To Αιγάλεω έβαλε στοπ στο σερί του Βίκου - Εύκολα τους Μαχητές ο Πρωτέας Βούλας

Το Αιγάλεω έκανε την έκπληξη κόντρα στον Βίκο και πήρε σπουδαίο διπλό στα Ιωάννινα, ενώ ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε εύκολα το Πειραματικό Μαχητές και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Αναλυτικά η 14η αγωνιστική: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65 Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87 ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69 Κυριακή 21 Δεκεμβρίου Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56 Vikos Φalcons-Αιγάλεω 74-77 Ρεπό: Evertech Παπάγου Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56 Διαιτητές: Καλογριάς-Νάστος-Σιδερής (Φλώρος) Δεκάλεπτα: 18-11, 30-32, 55-46, 86-56 Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Φώτσης 2, Μιλεντίγεβιτς 9, Ρις 11, Κουφόπουλος 6, Κόης 14 (2), Δέλγας, Πετανίδης 16 (3), Πεταλωτής, Μπέλη 11 (1), Ταμβάκης 1, Καραγεωργίου 10 (2), Βουλγαρόπουλος 6 Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 4, Μπανκς 15 (2), Πουρλίδας 2, Λαζάρου 2, Κατσαμούρης 5 (1), Νώτης 6, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 18, Κομνιανίδης Vikos Φalcons-Αιγάλω 74-77 Διαιτητές: Ανστασιάδης Β.-Δέλλας-Παπαγερίδης (Μαρινέλης) Δεκάλεπτα: 20-12, 38-35, 57-52, 74-77 Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 6 (1), Άντερσον 8 (1), Γράβας 9, Διαμαντάκος 13, Καμπερίδης 12 (2), Βασιλείου 3 (1), Τσούκας 6 (1), Πάτρας 1, Μαστρογιαννόπουλος 11 Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 23 (3), Έλμορ 2, Μαντίκος, Λόμπας, Κουρτίδης 24 (1), Κουστένης 13 (3), Δεϊμέζης 4, Ντιπτσής 11 (3) ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79 Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Στρέμπας-Ραπτογιάννης (Ηπιώτης) Δεκάλεπτα: 15-19, 37-38, 64-60, 89-79 ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 4, Πανολίας, Δενδρινός 18 (2), Μπούσμπουρας 4 (1), Γκρέκας 18 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 22, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης 13, Πέργουλης 7 Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 17, Κοντοστάθης, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 7 (1), Γιαννούτσος, Φιλοξενίδης 10 (2), Δήμος 5 (1), Σπυρόπουλος 9, Βλαχογιάννης 9 , Μπακέας 12 (2), Τσουμάνης 10 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72 Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τσάνταλη-Τοπαλίδης (Βαρνάς) Δεκάλεπτα: 34-27, 59-44, 81-55, 90-72 Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 11 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 4, Πασαγιάννης 3, Χαντζής 15 (2), Επαμεινώνδας 11 (3), Ευσταθιάδης 10, Μπουντούρης 9 (3), Σπρίντζιος 5 (1), Καμπερίδης 16 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 5, Σκόρδος 4 (1), Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (2), Κωστόπουλος 4, Σεντ Χίλερ 21 (3), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος 3 (1), Παπαζώτος 2, Σταματογιάννης 5 (1), Τσαφαράς 4, Ιωαννίδης 3 (1) Η επόμενη αγωνιστική (15η, 3-5/1) Σάββατο 3 Ιανουαρίου 17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος 17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες 17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ 17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)