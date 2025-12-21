To Αιγάλεω έβαλε στοπ στο σερί του Βίκου - Εύκολα τους Μαχητές ο Πρωτέας Βούλας

Αναλυτικά η 14η αγωνιστική:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 74-65
Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας 95-87
ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm 76-69
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72
ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79
Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56
Vikos Φalcons-Αιγάλεω 74-77
Ρεπό: Evertech Παπάγου
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό 86-56
Διαιτητές: Καλογριάς-Νάστος-Σιδερής (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 18-11, 30-32, 55-46, 86-56
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Φώτσης 2, Μιλεντίγεβιτς 9, Ρις 11, Κουφόπουλος 6, Κόης 14 (2), Δέλγας, Πετανίδης 16 (3), Πεταλωτής, Μπέλη 11 (1), Ταμβάκης 1, Καραγεωργίου 10 (2), Βουλγαρόπουλος 6
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 4, Μπανκς 15 (2), Πουρλίδας 2, Λαζάρου 2, Κατσαμούρης 5 (1), Νώτης 6, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 18, Κομνιανίδης
Vikos Φalcons-Αιγάλω 74-77
Διαιτητές: Ανστασιάδης Β.-Δέλλας-Παπαγερίδης (Μαρινέλης)
Δεκάλεπτα: 20-12, 38-35, 57-52, 74-77
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 6 (1), Άντερσον 8 (1), Γράβας 9, Διαμαντάκος 13, Καμπερίδης 12 (2), Βασιλείου 3 (1), Τσούκας 6 (1), Πάτρας 1, Μαστρογιαννόπουλος 11
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 23 (3), Έλμορ 2, Μαντίκος, Λόμπας, Κουρτίδης 24 (1), Κουστένης 13 (3), Δεϊμέζης 4, Ντιπτσής 11 (3)
ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου 89-79
Διαιτητές: Μαγκλογιάννης-Στρέμπας-Ραπτογιάννης (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 15-19, 37-38, 64-60, 89-79
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 4, Πανολίας, Δενδρινός 18 (2), Μπούσμπουρας 4 (1), Γκρέκας 18 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 22, Κολοφώτης 3 (1), Ροζάκης 13, Πέργουλης 7
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 17, Κοντοστάθης, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 7 (1), Γιαννούτσος, Φιλοξενίδης 10 (2), Δήμος 5 (1), Σπυρόπουλος 9, Βλαχογιάννης 9 , Μπακέας 12 (2), Τσουμάνης 10
Σοφάδες-Πανερυθραϊκός 90-72
Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τσάνταλη-Τοπαλίδης (Βαρνάς)
Δεκάλεπτα: 34-27, 59-44, 81-55, 90-72
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 11 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 4, Πασαγιάννης 3, Χαντζής 15 (2), Επαμεινώνδας 11 (3), Ευσταθιάδης 10, Μπουντούρης 9 (3), Σπρίντζιος 5 (1), Καμπερίδης 16
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 5, Σκόρδος 4 (1), Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (2), Κωστόπουλος 4, Σεντ Χίλερ 21 (3), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος 3 (1), Παπαζώτος 2, Σταματογιάννης 5 (1), Τσαφαράς 4, Ιωαννίδης 3 (1)
Η επόμενη αγωνιστική (15η, 3-5/1)
Σάββατο 3 Ιανουαρίου
17:00 Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Νίκη Βόλου-Σοφάδες
17:00 Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ
17:00 Λαύριο Boderm-Τρίκαλα Basket
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου
18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)