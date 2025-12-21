Η Μονακό δυσκολεύτηκε, είδε την Ναντέρ να στέλνει το ματς σε δύο παρατάσεις, αλλά τελικά πήρε τη νίκη με 105-98.

Η Μονακό υποδέχθηκε την Ναντέρ για την 12η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ και στα 40 λεπτά και έτσι οδηγήθηκαν στην παράταση (74-74). Ούτε εκεί κατάφερε κάποια ομάδα να επικρατήσει (88-88) και έτσι έπαιξαν και δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί, τελικά, αναδείχθηκε νικητής, με την Μονακό να πανηγυρίζει τη νίκη με 105-98. Έτσι, η Μονακό έχει πλέον ρεκόρ 10-2 και η Ναντέρ «έπεσε» στο 8-5.

Για τους νικητές ο Τζέιμς είχε 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Στραζέλ να προσθέτει 11 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Από την άλλη, ο Ντόσου-Γιόβο είχε 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ο Σκοτ τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-39, 61-58, 74-74, 88-88 (παράταση), 105-98 (δεύτερη παράταση)

Τα στατιστικά του αγώνα.