Το πανόμαραμα της GBL: Νίκη ανάσα για Καρδίτσα - Σταθερά πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός

Σάββατο 20/12
Μύκονος Betsson - ΑΕΚ 76-77
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82
Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson 81-76
Κυριακή 21/12
Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 100-86
Καρδίτσα - Μαρούσι 103-87
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 20β | 10-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
- ΠΑΟΚ 18β | 8-2
- ΑΕΚ 16β | 6-4
- Άρης Betsson 15β | 5-5
- Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
- Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
- Μύκονος Betsson 14β | 4-6
- Ηρακλής 14β | 4-6
- Καρδίτσα 14β. | 4-6
- Μαρούσι 12β. | 2-8
- Κολοσσός Ρόδου 12β. | 2-8
- Πανιώνιος 12β | 1-10
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 27/12
16:00 ΑΕΚ - Άρης
16:00 Κολοσσός - Μύκονος
18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος
18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός
Κυριακή 28/12
13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι - Προμηθέας