Το πανόμαραμα της GBL: Νίκη ανάσα για Καρδίτσα - Σταθερά πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός

O Oλυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν πρώτοι και αήττητοι. Σπουδαία νίκη - ανάσα για την Καρδίτσα που κέρδισε εύκολα το Μαρούσι.

Σάββατο 20/12 Μύκονος Betsson - ΑΕΚ 76-77

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82

Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson 81-76 Κυριακή 21/12 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 100-86

Καρδίτσα - Μαρούσι 103-87 Η βαθμολογία Ολυμπιακός 20β | 10-0 Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1 ΠΑΟΚ 18β | 8-2 ΑΕΚ 16β | 6-4 Άρης Betsson 15β | 5-5 Περιστέρι Betsson 15β | 5-5 Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5 Μύκονος Betsson 14β | 4-6 Ηρακλής 14β | 4-6 Καρδίτσα 14β. | 4-6 Μαρούσι 12β. | 2-8 Κολοσσός Ρόδου 12β. | 2-8 Πανιώνιος 12β | 1-10 Η επόμενη αγωνιστική (12η) Σάββατο 27/12 16:00 ΑΕΚ - Άρης

16:00 Κολοσσός - Μύκονος

18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός Κυριακή 28/12 13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας