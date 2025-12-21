MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το πανόμαραμα της GBL: Νίκη ανάσα για Καρδίτσα - Σταθερά πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
O Oλυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν πρώτοι και αήττητοι. Σπουδαία νίκη - ανάσα για την Καρδίτσα που κέρδισε εύκολα το Μαρούσι.

Σάββατο 20/12

Μύκονος Betsson - ΑΕΚ 76-77
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82
Άρης Betsson - Περιστέρι Betsson 81-76

Κυριακή 21/12

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 100-86
Καρδίτσα - Μαρούσι 103-87 

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 20β | 10-0
  2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
  3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2
  4. ΑΕΚ 16β | 6-4
  5. Άρης Betsson 15β | 5-5
  6. Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
  7. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
  8. Μύκονος Betsson 14β | 4-6
  9. Ηρακλής 14β | 4-6
  10. Καρδίτσα 14β. | 4-6
  11. Μαρούσι 12β. | 2-8
  12. Κολοσσός Ρόδου 12β. | 2-8
  13. Πανιώνιος 12β | 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 27/12

16:00 ΑΕΚ - Άρης
16:00 Κολοσσός - Μύκονος
18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος
18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι - Προμηθέας

Το πανόμαραμα της GBL: Νίκη ανάσα για Καρδίτσα - Σταθερά πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός