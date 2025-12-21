ΠΑΟΚ: Πάρτι πανηγυρισμών και όλα τα φώτα πάνω στον Μπέβερλι (vid)

Η γεμάτη παρακάμερα της νίκης του ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» απέναντι στον Πανιώνιο, με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στον Πάτρικ Μπέβερλι, ενώ ξεχωρίζει και το πάρτι με τους πανηγυρισμούς στο φινάλε.

Ο «Δικέφαλος» πέτυχε μία ακόμα νίκη με εκατοστάρα, αυτή τη φορά κόντρα στον Πανιώνιο για την ενδέκατη αγωνιστική της Greek Stoiximan Basket League και συνεχίζει στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας.

Φυσικά στην καθιερωμένη παρακάμερα του ΠΑΟΚ ξεχωρίζει το ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι, με όλα τα φώτα να είναι πάνω στον Αμερικανό έμπειρο πρώην παίκτη του NBA, στον υπερτυχερό φίλαθλο που ευστόχησε από το κέντρο και κέρδισε 2.000 €, αλλά και το πάρτι στις κερκίδες στο φινάλε της αναμέτρησης.

Το σχετικό βίντεο: