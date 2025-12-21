Τα εννιά τρίποντα και οι «40άρες» του Ντόρσεϊ έγραψαν ιστορία για τον Ολυμπιακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτό του Ζάρκο Πάσπαλι, με τον Έλληνα γκαρντ να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση στην άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού.

Αυτό το μεσημέρι ήταν ιστορικό για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collection μπήκε στα «ερυθρόλευκα» βιβλία για πολλούς λόγους και όχι μόνο γιατί ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας. Φρόντισε γι’ αυτό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ έγραψε ιστορία με τα εννιά εύστοχα τρίποντα (9/14) αφού αυτή είναι η κορυφαία επίδοση από παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ κατέρριψε το ρεκόρ του Αϊζάια Κάνααν που είχε οχτώ τρίποντα (8/11) στις 8 Ιανουαρίου 2023 στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού…

ΝΟ ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕΖΟΝ ΤΡΙΠΟΝΤΑ 1. Τάιλερ Ντόρσεϊ Ολυμπιακός-Κολοσσός 100-86 2025-26 9 2. Αϊζάια Κάνααν Ολυμπιακός-ΑΕΚ 111-71 2022-23 8 3. Μίλαν Τόμιτς Ολυμπιακός-ΑΕΚ 90-60 1997-98 7 4. Μίλαν Τόμιτς Ολυμπιακός-Άρης 113-84 2000-01 7 5. Μίλαν Τόμιτς Ολύμπια Λ.-Ολυμπιακός 104-105 2002-03 7 6. Σάσα Βεζένκοφ Κολοσσός-Ολυμπιακός 79-80 2022-23 7 7. Αϊζάια Κάνααν Άρης-Ολυμπιακός 72-81 2023-24 7 8. Αϊζάια Κάνααν Μαρούσι-Ολυμπιακός 83-111 2023-24 7

Συνολικά για τα δεδομένα του Πρωταθλήματος, ο Ντόρσεϊ σημείωσε την 11η επίδοση επίδοση 9+ εύστοχων τριπόντων στην ιστορία της Stoiximan GBL.

Μεγάλες επιδόσεις με πόντους και ranking



Ξέχωρα από την επίδοση των εννιά τριπόντων, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε σε πολύ μεγάλα νούμερα στο σκοράρισμα και το ranking, με επιδόσεις που κατατάσσονται μέσα στις κορυφαίες τόσο στην ιστορία του Ολυμπιακού, όσο και συνολικά του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Με τους 41 πόντους και πέραν του ότι σημείωσε ρεκόρ καριέρας αφού το προηγούμενο ήταν εκείνο των 29 που είχε στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι με τον Κολοσσό H Hotels Collection.

*Σημείωσε μόλις την 3η «40άρα» στην ιστορία του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα (από το 1992-93). Μπήκε έτσι σε μία λίστα που μέχρι σήμερα βρισκόταν μόνο ο Ζάρκο Πάσπαλι…

ΝΟ ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕΖΟΝ ΠΟΝΤΟΙ 1. Ζάρκο Πάσπαλι Δάφνη-Ολυμπιακός 105-103 1992-93 54 2. Ζάρκο Πάσπαλι Ολυμπιακός-Άρης 87-81 1992-93 44 3. Τάιλερ Ντόρσεϊ Ολυμπιακός-Κολοσσός 100-86 2025-26 41 4. Ζάρκο Πάσπαλι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 78-76 1992-93 39 5. Ρόι Τάρπλεϊ Ολυμπιακός-Άρης 95-72 1993-94 37

*Σημείωσε την 39η επίδοση 41+ πόντων στην ιστορία της Stoiximan GBL και μόλις την 4η που ήρθε από Έλληνα παίκτη μετά από εκείνες των Στογιάκοβιτς, Κόμματου και Ρογκαβόπουλου.

Ο Ντόρσεϊ είχε 45 στο σύστημα αξιολόγησης του Πρωταθλήματος και αυτή η επίδοση τοποθέτησε τη σημερινή εμφάνιση του στο Top5 της «ερυθρόλευκης» ιστορίας…