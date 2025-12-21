Μπαρτζώκας για Μόρις: «Άξιζε η υπομονή που κάναμε για να βρούμε τον παίκτη που θα μας βοηθήσει»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον Μόντε Μόρις σημειώνοντας πως άξιζε η υπομονή που έκαναν για να βρουν παίκτη, ενώ στάθηκε και στο τι θέλει να δεί από την ομάδα του από το 2026.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όπως συνηθίζω, θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους, που ήταν ξανά τόσοι πολλοί ένα μεσημέρι Κυριακής. Αποδεικνύεται ότι αυτή η ώρα που έχουμε τα εντός έδρας παιχνίδια μας στο πρωτάθλημα, είναι πολύ ελκυστική ώρα για οικογένειες, παιδιά, φίλους της ομάδας μας και με όλα όσα γίνονται γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, είναι μια ωραία εμπειρία για τις οικογένειες. Εμείς πρέπει να συμμετέχουμε πιο ενεργά ως ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, παίζοντας καλύτερα. Όπως έχω πει, εμείς παίζουμε καλά στα εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Τα εντός θεωρούμε ότι θα τα πάρουμε περπατώντας και επαφιόμαστε κάθε φορά στην καλή διάθεση δύο – τριών παικτών, όπως έγινε σήμερα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και κάποια άλλα παιδιά, για να κερδίσουμε τα ματς. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Κολοσσό.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μόρις βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ότι περιμέναμε μετά από έναν μήνα που ήταν χωρίς παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Είναι ένας playmaker που παίζει για την ομάδα, για να δώσει την μπάλα στον ανοιχτό παίκτη, σε αυτό που είναι ζεστός. Καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι. Η γνώμη μου είναι ότι άξιζε η υπομονή που κάναμε για να βρούμε τον παίκτη που θα μας βοηθήσει. Είναι δεδομένο πως όταν βρει περισσότερο ρυθμό σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού θα είναι όλο και καλύτερος. Αλλά γενικά είναι ένας θετικός παίκτης, που έχει κάνει μια καριέρα στο NBA την οποία δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει και είναι ακόμα σε καλή ηλικία.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που ασχολείται με το μπάσκετ και να είναι κάποιας ηλικίας, που να μην έχει δει την επίδραση του Γιάννη Ιωαννίδη στο ελληνικό μπάσκετ, όπου συμμετείχε, στον Άρη, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στην Εθνική. Για αυτό και αγαπήθηκε. Ήταν ένας άνθρωπος με φοβερό πάθος για αυτή την δουλειά. Για αυτό αγαπήθηκε και “μισήθηκε” από πολύ κόσμο. Αυτά τα δύο πάνε ανάμεικτα, μαζί αυτά τα συναισθήματα. Το γεγονός ότι τον πέρασα.. πλέον τα παιχνίδια του πρωταθλήματος είναι περισσότερα σε σχέση με παλιά, αλλά θα έλεγα ότι για μένα είναι πολύ τιμητικό και μόνο που αναφέρεται το όνομά μου δίπλα του.

Αλλά ξέρετε ο καθένας κάνει μια διαδρομή η οποία θα αποτιμηθεί καλύτερα η εξέλιξή της -θετικά ή αρνητικά- όταν τελειώσει κι όταν φύγουν λίγου και τα συναισθήματα, που είναι πολύ έντονα όταν είσαι στον Ολυμπακό. Για την ώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους που μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να είμαι εδώ τόσον καιρό κι ένα ευχαριστώ και στον κόσμο, που νομίζω ότι σιγά-σιγά, όσο είμαστε εδώ πέρα, μεγαλώσαμε σαν οικογένεια και θα έλεγα ότι όλοι πια όσοι είμαστε στον Ολυμπιακό έχουμε μια διαφορετική οπτική για το μπάσκετ, από αυτή που υπήρχε συνήθως. Ο κόσμος είναι πιο υπομονετικός και πιο υποστηριστικός με την ομάδα. Έχει να μάθει να κάνει υπομονή γιατί αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα επίπεδο δουλειάς, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο.

Έχουμε τη δυνατότητα όταν ανοίγει το παιχνίδι να σκοράρουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε πάντα πολλές ασίστ. Το σίγουρο είναι ότι κατά την άποψή μου στην επίθεση είσαι πάντα καλύτερος, όταν παίζεις καλά και στην άμυνα. Στο πρώτο μέρος χάσαμε ελεύθερα σουτ με πολύ καλούς σουτέρ. Η άποψή μας είναι ότι όταν δεν πιέζεις στην άμυνα, είσαι χαλαρός και στην επίθεση και χαλαρά θα σουτάρεις. Πιστεύω θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει πολύ περισσότερους πόντους. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο πρωτάθλημα, 5-6 φορές -δεν θυμάμαι πόσες- έχουμε περάσει τους 100 πόντους. Έχουμε επιθετικό ταλέντο, χωρίς αμφιβολία. Το θέμα είναι να γίνουμε πιο συμπαγείς στην άμυνα. Κι αυτό κατά τη γνώμη μου θα μας δώσει και περισσότερες φάσεις στον πρωτεύοντα αιφνιδιασμό και πιο εύκολα καλάθια.

Η στιγμή που ξεχωρίζω από το 2025 είναι σίγουρα τα πρωτάθλημα που πήραμε. Ήταν πολύ σημαντικό για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας, έτσι όπως εξελίχθηκε κίολας, που για μας ήταν πολύ ιδιαίτερη. Φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι, γιατί συνήθως εμείς οι προπονητές θυμόμαστε πιο πολύ τα άσχημα.

Τι θέλω να μας φέρει η νέα χρονιά; Πιστεύω υγεία, γιατί τελικά, όπως έχει πάει το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τόσα πολλά παιχνίδια, τόσες πολλές απαιτήσεις από τους παίκτες κι από όλους γύρω-γύρω, δείχνει ότι το πρώτο πράγμα που βάλλεται είναι η δουλειά των προπονητών, για αυτό και απολύονται πάρα πολλοί στην EuroLeague και η υγεία των παικτών. Αντιθέτως, αυξάνονται τα έσοδα, αυξάνεται το θέαμα -τα ματς είναιο πολύ ιδιαίτερα, αμφίρριοπα, μπορείς να δεις οποιοδήποτς αποτέλεσμα- αλλά σε τελική ανάλυση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε υγιείς, να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να γίνουμε καλύτεροι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε και να μείνουμε μαζί, να μείνουμε ενωμένοι. Γιατί τελικά αυτό είναι που μετράει.

Θα ήθελα να αφήσουμε έξω από τη συζήτηση το ματς με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε ένα δόγμα, ότι πάμε ένα παιχνίδι τη φορά. Για εμάς είναι σημαντικό το παιχνίδι της επόμενης Παρασκευής (26/12) στην Μπολόνια, που είναι πολύ δύσκολο. Ειλικρινά πολλές φορές δεν προγραμματίζεις τι είναι turning point σε μια σεζόν. Ούτε πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Έχουμε ένα παιχνίδι λιγότερο, έχουμε έναν απολογισμό με μία ήττα περισσότερη σε σχέση με πέρσι στο ίδιο σημείο της σεζόν. Και πέρσι τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Πολλές φορές ο κόσμος σχηματίζει μια άποψη γιατί υπάρχουν κάποια μαζεμένα αποτελέσματα. Επί της ουσίας όμως, αυτό είναι που υπάρχει στατιστικά. Αυτό που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο ματς. Μπορεί να χάσουμε το επόμενο, να ξανακερδίσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να βελτιωνόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τις βάσεις για να είμαστε μια πολύ καλή ομάδα στο τέλος»