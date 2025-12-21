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Τα καλύτερα από την νίκη του Ολυμπιακού και την 40άρα του Ντόρσεϊ (vids)

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Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την άνετη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό (100-86) και την μυθική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τους 41 πόντους.
Τα καλύτερα από την νίκη του Ολυμπιακού και την 40άρα του Ντόρσεϊ (vids)