Ντόρσεϊ: Τρίποντο σόου και ρεκόρ καριέρας με την φανέλα του Ολυμπιακού

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με μυθική εμφάνιση διέλυσε το προσωπικό του ρεκόρ με την φανέλα του Ολυμπιακού, με τον Έλληνα γκαρντ να μετρά 41 πόντους με 9/14τρ.

Ο Ταίλερ Ντόρσεϊ θα θυμάται για πολύ καιρό την εμφάνιση του κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου. Ο Έλληνας γκαρντ πραγμτοποίησε μυθική εμφάνιση, μετρώντας 41 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και μόλις ένα λάθος σκοράροντας κατά ριπάς από τα 6.75μ. (9/14τρ.).

Μάλιστα ο Ντόρσεϊ έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ στο σκοράρισμα με τα ερυθρόλευκα τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στην EuroLeague.

Στην Stoiximan GBL, η προηγούμενη καλύτερη επίδοση του Ντόρσεϊ ήταν 29 πόντοι, πάλι με αντίπαλο τον Κολοσσό, στις 9 Μαρτίου του 2025, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL της περασμένης σεζόν.

Σε επίπεδο EuroLeague είχε career-high 32 πόντους απέναντι στην ΤΣΣΚΑ στις 22 Οκτωβρίου του 2021. Το απόλυτο ρεκόρ της καριέρας του είναι οι 47 πόντοι που είχε σημειώσει σε αγώνα στην G-League στις 7 Δεκεμβρίου του 2022.