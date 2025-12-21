Μόρις: «Ξύπνησα στις 7 το πρωί λόγω άγχους - Από εδώ και πέρα όλο και καλύτερος»

Ο Μόντε Μόρις σε δηλώσεις του μετά το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού σημείωσε πως σηκώθηκε στις 7 το πρωί λόγω του άγχους του σημερινού παιχνιδιού, ενώ τόνισε πως από εδώ και πέρα θα είναι όλο και καλύτερος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά από 1,5 μήνα, ένιωσα καλά να παίζω μπροστά στον κόσμο για αυτό το κλαμπ, με τους νέους μου συμπαίκτες. Ήταν δύσκολο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Ξύπνησα στις 7 το πρωί και αναρωτήθηκα πώς θα πάει το παιχνίδι. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ».

Για το τι του ζητούσε ο Μπαρτζώκας: «Να πάρω την μπάλα. Όταν ξεκίνησαν να γίνονται κάποια λάθη, μου λεγε "Μόντε πάρε την μπάλα". Έπρεπε να βιαστώ να το κάνω αλλά ξέρετε, απλώς θέλει να παίξω το παιχνίδι μου, χωρίς εγωισμό, να βρω τα σουτ μου και τα plays. Είμαι αρκετά καλά σωματικά, όταν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η σωματική μου κατάσταση θα μπορώ βοηθήσω ακόμα περισσότερο».

Για τον Ντόρσεϊ και πώς κάνει τη δική του ζωή πιο εύκολη: «Είναι ένας σκόρερ. Ένιωθα ότι μπορούσε να βάλει 60, έχασε μερικά ελεύθερα. Είναι καλό να παίζεις δίπλα σε τόσο καλούς παίκτες, κανείς δεν είναι εγωιστής, ούτε εγώ, οπότε θα κολλήσω αμέσως».

Για την ευχή ενόψει της νέας χρονιάς: «Η μητέρα μου ήταν ξύπνια να δει το ματς, ήταν περίπου 4 στις ΗΠΑ. Όλοι με στηρίζουν. Ήμουν αρκετά νευρικός, στα αποδυτήρια μου λέγανε ήσουν στο NBA, πώς γίνεται να έχεις άγχος; Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι εδώ, θέλω να παίξω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχω συγκεντρωθεί πολύ στον Ολυμπιακό».