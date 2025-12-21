Τρίποντο σόου του Ντόρσεϊ (41π. 9/14τρ.): Ο Ολυμπιακός πέτυχε την έκτη 100άρα του την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα, κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό (100-86), με τον Έλληνα γκαρντ να «κλέβει» την δόξα από το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις που είχε θετική παρουσία (8π. 4ασ.)

Ο Ολυμπιακός με όπλο του το τρίποντο κέρδισε εύκολα τον μαχητικό Κολοσσό (100-86), με τους «ερυθρόλευκους» να πετυχαίνουν την έκτη 100άρα τους στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει το αήττητο σερί της στην Α1, έκανε το 11/11 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, με τους Ροδίτες να πέφτουν στο 2-8.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ «έκλεψε» την δόξα από το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις. Ο Έλληνας γκαρντ έκανε εμφάνιση καριέρας με τους «ερυθρόλευκους» μετρώντας 41 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 9/14τρ. Διψήφιος και ο Άλεκ Πίτερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, πληθωρικός Ντόντα Χολ με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ. Θετικό ντεμπούτο του Μόρις με 8π. και 4ρ.

Από την άλλη πλευρά ο Άντριου Γκάουντλοκ ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, με τον Νίκολς να συμπληρώνει 12 πόντους με 7 ασίστ. Διψήφιοι Γκούντγουιν (10π.) και Πετρόπουλος (10π.).

Γρήγορος ρυθμός, υψηλό σκορ και «ερυθρόλευκο» προβάδισμα δια χειρός Πίτερς

Με τον Νιλικίνα στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε ο Ολυμπιακό, με τον Γάλλο γκαρντ να μπαίνει ζεστός με 4π. (4-0) και τον Κολοσσό να απαντά με γρήγορο 5-0 σερί για να πάρει τα ηνία του σκορ. Ο Πίτερς έδωσε σκορ και ενέργεια (9-5 στο 3’), με τους Ροδίτες να έχουν βρει ρυθμό στην επίθεση, την ώρα που Νίκολς και Γκάουντλοκ εκτελούσαν από τα 6.75μ. για το +2 (17-19 στο 5’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασαν την ένταση τους, Πίτερς και Ντόρσεϊ να άνοιξαν το γήπεδο, με τους Πειραιώτες να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (27-23), την στιγμή που ο Μόρις έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο ντεμπούτο του.

Ανταγωνιστικός ο Κολοσσός, έδωσε ενέργεια και σκορ ο Μόντε Μόρις

Με τέσσερις γρήγορους πόντους του Κολοβέρου μπήκε ο Κολοσσός στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Μακ να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (27-29 στο 12’). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν χάσει τον επιθετικό τους ρυθμό, οι Ροδίτες διατηρούσαν την υπέρ τους διαφορά (+4, 29-33 στο 14’), με τον Γκούντγουιν να κυριαρχεί στην ρακέτα (6π. 3ρ.). Η ομάδα του Σεγκούρα είχε φέρει το ματς στα μέτρα της, κρατώντας χαμηλά τον Ολυμπιακό, με το Νετζήπογλου να βρίσκει τους πρώτους του πόντους, ισοφαρίζοντας σε 39-39. Ο Μόντε Μόρις είχε δώσει άλλη αύρα στην επίθεση του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο στο +2 (47-45) και τον Αμερικανό να έχει πολύ καλή παρουσία στα λεπτά που αγωνίστηκε.

Τρίποντη… καταιγίδα του Ντόρσεϊ και διψήφιο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Ο Ντόρσεϊ μπήκε «καυτός» στο δεύτερο μέρος, με τον Έλληνα γκαρντ να σκοράρει τρία συνεχόμενα τρίποντα για να εκτοξεύσει την διαφορά των «ερυθρολεύκων» στο +11 (56-45 στο 22’). Ο Κολοσσός έβγαλε αντίδραση, έτρεξε επιμέρους 2-9 για να μειώσει στο -4 (58-54 στο 23’), ωστόσο ο Ολυμπιακός ήλεγχε πλήρως τον ρυθμό εκτελώντας συνεχώς από τα 6.75μ. (66-56 στο 25’). Ο Ντόρσεϊ έκανε ρεκόρ καριέρας με τους Πειραιώτες φτάνοντας τους 35π. με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να διατηρεί την διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (79-68).

«Όργια» Ντόρσεϊ, εύκολα τον Κολοσσό ο Ολυμπιακός και 11/11

Ο Κολοσσός διατηρούσε το ανταγωνιστικό του πρόσωπο, με τους Ροδίτες να ρίχνουν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (81-72) στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Ντόρσεϊ και Μόρις βρήκαν σκορ από τα 6.75μ. για να μεγαλώσουν την διαφορά στο +13 (89-76 στο 34'), με τον Έλληνα γκαρντ να κάνει οργιαστική εμφάνιση φτάνοντας τους 41 πόντους (9/12τρ). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, εκτελώντας με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (15/34τρ.) και τον Ολυμπιακό να αγγίζει τους 100π. (96-78 στο 37'). Ο Έλληνας τεχνικός άνοιξε το rotation, χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του, με τους «ερυθρόλευκους» να πετυχαίνουν την 6η 100αρα τους την τρέχουσα σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης