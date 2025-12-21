Ελληνιάδης: «Όποτε επιστρέφω στο ΣΕΦ τρέμουν τα πόδια μου - Ιδανικός άνθρωπος ο Μπαρτζώκας για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό»

Ο Sports Director του Κολοσσού Ρόδου, Σταύρος Ελληνιάδης, μίλησε για την επιστροφή του στο ΣΕΦ, για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» αλλά και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για την επιστροφή του: «Όποτε έρχομαι εδώ τρέμουν λίγο τα πόδια μου. Σε αυτή την ομάδα ήμουν 11 χρόνια, 5 σαν παίκτης και 6 σαν μάνατζερ. Μέτρησα τις ομάδες που έχω έρθει αντίπαλος εδώ, είναι η 8η ομάδα ο Κολοσσός. Για εμένα είναι δύσκολη στιγμή κάθε φορά που μπαίνω εδώ, αλλά και ωραία στιγμή γιατί βρίσκω φίλους. Χαιρέτησα τον πρόεδρο, του ευχήθηκα καλή τύχη στην ομάδα».

Για το ματς: «Είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για εμάς. Επιδιώκουμε καλή εμφάνιση. Ο Νίκολς είναι ένα παιδί με μεγάλο κίνητρο, ο Μακ έχει παίξει και στον Απόλλωνα Πάτρας και στην Καρδίτσα. Τον γνωρίζαμε και από πριν. Θέλουμε τα παιδιά να ενσωματωθούν στην ομάδα, είναι μία εβδομάδα μαζί μας. Ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα για εμάς. Ειδικά τα ματς στο γήπεδό μας πρέπει να είναι νίκες. Αυτό είναι πρόβα τζενεράλε για αυτά τα παιχνίδια που ακολουθούν».

Για τον Ολυμπιακό: «Ο κόουτς Μπαρτζώκας ξέρει ότι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάποια, αλλά είναι ο ιδανικός άνθρωπος να οδηγήσει την ομάδα εκεί που πρέπει. Γίνονται κινήσεις, ήρθε ο Μόρις. Η διοίκηση είναι στο ίδιο πλαίσιο, να βοηθήσει την ομάδα, να ανταποκριθεί ώστε όταν έρθουν τα δύσκολα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και την Ελλάδα η ομάδα να είναι έτοιμη. Ο Ολυμπιακός το γνωρίζει αυτό, χρόνια πρωταγωνιστής. Έχει τρία δύσκολα παιχνίδια. Όπως είναι φέτος η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει να έχεις συνέχεια και συνέπεια, ο Ολυμπιακός το έχει δείξει αυτό».

Για τις Χάποελ Τελ Αβίβ και Βαλένθια: «Η Βαλένθια έχει ένα αβαντάζ που δεν το έχει τόσο η Χάποελ. Το ότι σουτάρουν και οι ψηλοί και δεν μπορείς να τους περιορίσεις».