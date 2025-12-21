Η εξέλιξη της επένδυσης κόντρα στην αναμονή της κρατικής χρηματοδότησης

Με… καμάρι παρουσιάστηκαν κάποια νέα καταστήματα στο Vip lounge του ΣΕΦ, χωρίς ακόμη να έχει προχωρήσει καμία εργασία ανακατασκευής στο κλειστό, την ώρα που το «T-Center» ομορφαίνει και αυξάνει τα «πράσινα» έσοδα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η υπόθεση του ΣΕΦ συζητήθηκε, απασχόλησε και θα απασχολεί για καιρό όπως φαίνεται. Μέσω των χρημάτων που δίνονται απ’ το κράτος -από τις τσέπες των φορολογούμενων δηλαδή- για τις εργασίες ανακαίνισης του κλειστού στο Φάληρο. Το οποίο μέσα στο καλοκαίρι ανακοινώθηκε πως παραχωρήθηκε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και από τότε οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν να τους το παραδώσουν… του κουτιού για να υπογράψουν τη σύμβαση παραχώρησης για 49 χρόνια.

Μέχρι τώρα η μόνη σοβαρή αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί, είναι η εγκατάσταση ψυκτικής μονάδας. Πληρωμένης από τον ελληνικό λαό 1.200.000 ευρώ. Κατά τα άλλα, απλά έχουν τοποθετηθεί μουσαμάδες για να συγκρατείται το νερό, έχουν αγοραστεί προστατευτικά πανιά για το παρκέ (πάντα με κρατικό χρήμα). Το οποίο έβαψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το μόνο της έξοδο ουσιαστικά.

Παράλληλα, παρουσίασε κάποιες αλλαγές στο Vip lounge της εγκατάστασης. Οι οποίες και έγιναν χωρίς να… φρενάρει τους «ερυθρόλευκους» η μη υπογραφή της σύμβασης. Λόγω της οποίας επικοινώνησαν μέσω όσων τους εκφράζουν, πως δεν φτιάχνουν την προβληματική οροφή, οδηγώντας στην ντροπή της αναβολής του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.

Όταν το ΣΕΦ έχει τεράστιες ανάγκες για να μην ξεφτιλίζει το σωματείο που το χρησιμοποιεί και το κράτος που πληρώνει τεράστια ποσά για την συντήρησή του, είναι το λιγότερο ανησυχητικό πως πέρασε μισός χρόνος χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Διότι όσο κι αν «τρέξουν» μέσα στο καλοκαίρι να ετοιμάσουν όσα πρέπει να γίνουν στο ΣΕΦ, δε θα προλάβουν. Εκτός αν υπάρξουν… εκπτώσεις σε εκείνα που θα πληρώσουν οι Αγγελόπουλοι, αναφορικά με τον καλλωπισμό και τον εκσυγχρονισμό της αρένας τουλάχιστον.

Η στασιμότητα αυτή, προφανώς και προξενεί ανησυχία στους φίλους του Ολυμπιακού. Όσοι πήγαν με την Βιλερμπάν, είδαν το κλειστό να μη γεμίζει, την οροφή να είναι γεμάτη προστατευτικούς μουσαμάδες για τα νερά και δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Όπως ήταν, είναι.

Την ίδια ώρα, το «Telekom Center Athens», το οποίο είναι ήδη «κόσμημα» τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε εκσυγχρονισμό του συνόλου της εγκατάστασης, κάθε αγώνα εμφανίζει κάτι νέο. Μόνο φέτος έχει δημιουργηθεί το πολυτελές Members Lounge, οι νέες capsule σουίτες, ενώ κατασκευάζονται κι άλλες σουίτες, ετοιμάζεται το μουσείο και η εξέλιξη δεν σταματά πουθενά.

Μέσω όλων αυτών, αυξάνεται και η χωρητικότητα του κλειστού και φυσικά τα έσοδα για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τα οποία μεταφράζονται σε τεράστιο μπάτζετ και υγιή λειτουργία του τμήματος σε οργανωτικά πρότυπα ευρωπαϊκής κορυφής και παραδείγματος για κάθε αντίπαλο.

Κι όλα αυτά γίνονται με επενδύσεις της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της. Ούτε ένα κρατικό ευρώ. Ίσως για αυτό να είναι τόσο επιτυχημένο το πλάνο που έχει εφαρμοστεί εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Επειδή το «τριφύλλι» στηρίχτηκε αποκλειστικά στις… πλάτες του Γιαννακόπουλου και φυσικά στην απίστευτη ανταπόκριση του κόσμου του. Όχι σε αναθέσεις που διαβάζουμε στη «Διαύγεια» και εγκρίνονται από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ για κρατικές πληρωμές τις οποίες θα καρπωθεί μια αθλητική Α.Ε. με ιδιοκτήτες εκατομμυριούχους επιχειρηματίες.

Τη στιγμή που έπρεπε το ΣΕΦ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός να… τρέχει εργασίες απαραίτητες απλά για τη φυσιολογική λειτουργία της εγκατάστασης, βλέπουμε πως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Στάση αναμονής και «παιχνίδια» εντυπώσεων για να δικαιολογηθεί η εκμετάλλευση του κράτους σε οικονομικό επίπεδο. Την ίδια ώρα στο «T-Center» ο Παναθηναϊκός που έχει φτιάξει ένα «παλάτι», το εξελίσσει ασταμάτητα, ομορφαίνοντας και βελτιώνοντας τις συνθήκες προς όφελος του «τριφυλλιού». Εκεί που περιμέναμε πως η ψαλίδα θα κλείσει, αυτή μοιάζει να ανοίγει ακόμη περισσότερο.