Αθηναϊκός: Παρελθόν η Μπαρκόφσκα

Ο Αθηναϊκός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την λύση της συνεργασίας του με την Καμίλα Μπαρκόφσκα.

Τη λύση της συνεργασίας της με την Καμίλα Μπαρκόφσκα ανακοίνωσε ο Αθηναϊκός. Η πανύψηλη σέντερ από την Πολωνία (2,02μ.) έπαιξε σε εννιά ματς με την ομάδα του Βύρωνα.



Στην Ελλάδα έπαιξε σε τρία παιχνίδια με 18 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, 8,3 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 2,3 τάπες ανά αγώνα, ενώ στο EuroCup αγωνίστηκε σε τρία ματς με 10,6 λεπτά συμμετοχής, 2,2 πόντους και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.