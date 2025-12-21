Βοηθός Ομπράντοβιτς: «Υπέφερε, οι παίκτες δεν τον άκουγαν!»

Αποκαλύψεις αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε παραίτηση έδωσε το πρώην "δεξί χέρι" του Σέρβου τεχνικού, ο Γιόσεπ Μαρία Ισκιέρδο

Ο παλιός βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε όλο το παρασκήνιο γύρω από την απόφαση του έμπειρου προπονητή να παραιτηθεί από την Παρτίζαν.

Ο Γιόσεπ Μαρία Ισκιέρδο εξήγησε ότι ο Ομπράντοβιτς είχε αρχίσει να εξετάζει την αποχώρησή του περίπου ένα μήνα πριν, καθώς τα πράγματα στην ομάδα είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, με την έλλειψη κατανόησης από τους παίκτες να έχει φτάσει στο κόκκινο.

«Ήταν η μοναδική λύση για να σταματήσει να υποφέρει, γιατί δεν υπήρχε άλλη διέξοδος. Οι παίκτες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον τρόπο δουλειάς του. Υπήρχε ένα γκρουπ παικτών, που δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που οδηγούσε την ομάδα ο Ζέλικο, και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα. Η κατάσταση τον επηρέαζε σοβαρά και άρχισε να χάνει την υγεία του», σχολίασε ο Ισκιέρδο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου.